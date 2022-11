MÕISTMATU ⟩ Nädala välismaal viibinud Kersti Kracht nõuab ulmelise elektritarbimise kohta vastuseid

«Ütlesin ka neile, et näeme kohtus. Ma ei jäta seda nii, vaid lähen kohtusse,» räägib elektritarbimisest anomaalia avastanud Kersti Kracht. Ta viibis päevi välismaal, ent elektrit tarbiti siis suisa kolm korda rohkem. Elektrilevi sõnul on kõik õige – tegemist on arvesti mõõdetud elektritarbimise kogustega.