GALERII ⟩ Tallinna raekojas anti meeleolukas ja maitsev avapauk restoranide nädalale

Restoran Fotografiska peakokk Peeter Pihel sõnas, et restoranide nädal on hea üritus, kus nii Tallinna külalised kui ka kohalikud saavad suurepärase ülevaate pealinna restoranides toimuvast. «Ma arvan, et see, et kaks korda aastas selline üritus juba päris pikalt on toimunud, näitab ka restoranikultuuri kohta nii mõndagi,» nentis Pihel.