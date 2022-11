Prisma klienti hämmastas proovikabiinist nähtav kaamera

«Tundsin ennast väga ebamugavalt,» räägib Tartu Jõe keskuse Prisma proovikabiinist turvakaamerat silmanud tartlane. Prisma kinnitab, et kellegi privaatsust selle kaameraga ei rikuta – kaamerate eesmärk on kauba turvalisuse tagamine. Andmekaitse inspektsiooni ja õigusteadlase sõnul on aga varguste ära hoidmiseks ka muid meetmeid, mis inimeste privaatsust vähem riivavad.