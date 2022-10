KAVAL KELMUS? ⟩ Eesti kunstimaastikul petturiks peetav mees: ainult tema teab, et see on vuhvel

«Ma ei oska tööde autorlust kinnitada. Kui on kahtlusi, siis palun pakkumist mitte teha.» Just nõnda vastab osta.ee keskkonnas maali müüv isik küsimusele, kas tegu on tuntud kunstniku originaalteosega. See on väidetavalt aga osa kunstikelmide pettusest, mille otsa on komistanud ka ilusüstide kuninganna Marju Karin.