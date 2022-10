Kuidas Elon Musk oma mõjuvõimuga maailmapoliitikas kaost külvab

Maailma esirikkur, miljardär elon Musk on viimasel ajal sekkunud aktiivselt maailma kõige plahvatusohtlikematesse konfliktidesse. Alates septembrist on ta muuhulgas pakkunud Venemaale ja Ukrainale küsitavat rahulepingu plaani, tekitanud Iraani meeleavaldajatele olukorra, et nad läksid andmepüügiprogrammi lõksu ning teinud ettepaneku, et Taiwan annaks kontrolli enda üle Hiinale.