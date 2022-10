KLIPP TANTSUPÕRANDALT ⟩ Saates «Tantsud tähtedega» osalenud Luisa Rõivas jagab vahvat videomeenutust

«Kui ma olin pisike tüdruk ja käisin lasteaias, siis minu tantsuõpetaja oli Elva Õnneseene lasteaias Katrin Kruuse ja no tantsus ma kuigi kaugele lapsena ei jõudnud, aga unistasin ikka nendest ilusatest tantsudest ja kleitidest,» meenutas Rõivas ja ütles, et õnneks sai ta täiskasvanuna võimaluse osaleda saates «Tantsud tähtedega».

«Ta pidas kõige olulisemaks tantsu ennast ja ma siiani vaatan vahel ja mõtlen, et ma olen selle kogemuse eest nii tänulik. Tundub ju, et ma peaaegu oskan natuke tantsida, aga ainult Martiniga, sest ta mõtles ju need kavad välja ja juhendas mind tantsuplatsil täpselt sinna, kuhu vaja oli,» rääkis Rõivas.