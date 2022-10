8 AASTAT TAGASI KIIEVIS ⟩ Näitleja Anna Sergejeva meenutab pulmafotodega tähtsat päeva

Juuni alguses toimunud Kroonika meelelahutusauhindade galal tuli ilmsiks, et paar ootab teist last.

«Tundsin, et enam ei saa seda varjata ja peole ei tahtnud ka minemata jätta, siis otsustasime, et anname avalikult sellest teada,» nentis Sergejeva Elu24-le.

Sergejeva avalikustas, et perre lisandub pisitütar. «Naljakas, et esimene laps palus, et tal oleks õde või vend, aga nüüd ta muretseb, et ega õde kõiki tema mänguasju ja meiega olemise aega endale ei võta,» naeris näitleja.