ÕNNESOOVID ⟩ Eesti kaunitar sai rahvusvahelisel iludusvõistlusel teise koha

«Uskumatu, aga tegin seda jälle! Olen üliõnnelik, et täitsin kõigi oma toetajate ootusi ning saavutasin oma elu esimesel rahvusvahelisel iludusvõistlusel nii kõrge koha,» kirjutab Eestist pärit kaunitar Renne Merilo oma Instagrami kontol ja teatab, et saavutas konkursil Mrs Worldwide teise koha. Postituses tänab ta kõiki toetajaid ja erilisi inimesi, kes teda sellel teekonnal aitasid.

Oktoobri alguses avaldas Renne ühismeedias, et teekond rahvusvahelisele iludusvõistlusele tuli küll ootamatult, kuid on siiski väga põnev, võimaldades tal proovile panna oma naiseliku poole.

Renne on nelja lapse ema ja Keila päästekomando tuletõrjuja. Enda sõnul on ta päästjaks sündinud. Ta on üks neljast naistuletõrjujast, kes loobus oma missiooni nimel tähtsast juhatajaametist ja kõrgest palgast. «Igav oli,» avaldas Renne suvel «Reporterile» ja jagas, kuidas tal tekkis tunne, et tahab ise päästa ja inimesi aidata. Vaata lähemalt siit!