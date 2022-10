Soome meedia Mihkelsoni skandaalist: Eesti poliitiku lastest tehtud alastipildid tekitasid Tallinnas kära

Lehes selgitatakse, et fotodel ei ole mitte Mihkelsoni enda lapsed, vaid tema abikaasa lapsed eelmisest kooselust. «Eesti meediasse jõudnud info kohaselt pole fotod tehtud mitte ainult juhuslikult näiteks mängimise ajal, vaid nende hulgas on ka fotosid, millel laps või lapsed poseerivad otse kaamerasse. Vähemalt ühel pildil on näha ainult lapse või laste paljad intiimpiirkonnad, mis tähendab, et kaamera oli sihilikult sinna suunatud,» kirjutab leht.