VIDEO ⟩ Pärnu ehitustööd ei anna inimestele rahu: see on juba üle mõistuse, öösel tahaks ikka magada!

Kevadest saati kestnud ehitustööd on mõjunud juba läheduses elavate inimeste vaimsele ja füüsilisele tervisele. «Mul on tervis kehv, hommikul oli vererõhk kõrge, õhtul tekkisid külmavärinad ja südames olid valud sees,» kurdab naine, lisades, et ka kuueaastane laps ei saa korralikult magada. Rääkimata sellest, et müra tekitab ka pere lemmikloomale korralikku stressi.