KLÕPSUD ⟩ Kristel Kruustük põrutas perega teisele poole maakera: uute seikluste terviseks!

«Meie järgmiste seikluste terviseks,» teatas Kristel Kruustük esmaspäeval oma Instagrami kontol ning mainis kommentaarides, et seekord on sihikule võetud Austraalia ja Uus-Meremaa.

Laupäeval teatas naine, et perekond on pärast paaripäevast seiklemist Singapuris viimaks kohale jõudnud. «Jõudsime Sydneysse! Kohanemine ajavahega on olnud keeruline, aga seiklus on olnud seda väärt. Imeline linn!» märkis ta ja lisas, et juba on nad jõudnud näha ka kuulsat Sydney ooperimaja.