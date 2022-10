VIDEO ⟩ Jüri Ratas tantsutrennis juhtunud äpardusest: mokk rullis ja verd tuli kõvasti

«Head sõbrad! Sageli küsitakse minult, et mis tantsusaate trennides huvitavat juhtub, et kas minnakse riidu või kukutakse,» alustab Jüri Ratas oma Facebookis avaldatud videopöördumist ja jätkab: «Ma mõtlesin, et ma räägin teile eelmise laupäeva hommikuse trenni loo, kui harjutasime treener Kristinaga pühapäevaõhtuseks tša-tša-tšaaks. Seal oli üks sõuelement, kus ma pidin teda käte peal viskama ühe tiiru ja seda ma ka tegin, aga loomulikult viskasin valesti ja tema puusanukk maandus otse minu ülemisele huulele. Verd tuli kõvasti, suus oli haav ja mokk rullis,» kirjeldab Ratas õnnetust, mille tagajärjel huul paiste läks.

«Mõtlesin, et huvitav, kuidas see kõik küll pühapäeval välja paistab, aga õnneks paistetus läks juba laupäeva õhtuks alla ja saates tuli see element päris ilusti välja,» märgib Ratas ja lisab, et selliseid huvitavaid lugusid ikka juhtub.

Jüri Ratas ja Kristina Tarmet «Tantsud tähtedega» saates 23. oktoobril, kui esitusele tuli tša-tša-tšaa. Foto: Madis Veltman

Esmaspäeval tõdes Ratas Horvaatiasse välislähetusele teel olles, et käesolev nädal tuleb treeningute poolest keeruline, seda enam, et selgeks on vaja saada kaks tantsu – tango ja pasodoobel.

Räppar villemdrillem vigastuspausil

Vigastusi on aga ette tulnud teistelgi saates osalejatel ja seda isegi otse-eetris. Möödunud pühapäeval vigastas räppar villemdrillem pasodooblit tantsides tugevalt põlve, mistõttu tuli tal nädalasele vigastuspausile minna.

Räppar villemdrillem ja tantustreener Greta Korju. Foto: Madis Veltman

«Viimases saates esimest trikki sooritades suutsin Greta enda käte vahelt liiga kiirelt maha libistada ning seetõttu maandus ta mu varasemalt opereeritud põlvele. Põlvest käis läbi raksatus ja valu tõttu lõi silmist tuld,» rääkis villemdrillem juhtunust.