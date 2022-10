RÕÕMUSÕNUMID ⟩ Piret Järvis-Milder: üsna varsti saab meie reisiseltskond ühe liikme juurde

«Täna õhtul jõuab finišisse meie pere Tai seiklus ehk eetrisse jõuab «Pea ees vette» viimane osa. Kogu see komplekt — reis ise, kuni selle jõudmine ETV ekraanile on olnud üks toredamaid etappe meie eludes ja me oleme südamest tänulikud, et olete meid vaadanud ja kaasa elanud,» kirjutab Piret Järvis-Milder oma sotsiaalmeedias.

Piret ja ta abikaasa Egert on saanud fännidelt sadu kirju ja sõnumeid, mis on teinud perekonnal südame alt väga soojaks ja ka montaažis palju hoogu juurde andnud. Palju küsitakse, millal tuleb uus hooaeg ja kuhu sellel talvel sõita plaanitakse.

«Aus vastus on, et hetkel on asjad selle koha pealt turbulentsed, sest üsna varsti saab meie reisiseltskond ühe liikme juurde! See teeb nii reisi kui filmimise planeerimise mõnevõrra keerulisemaks, kuna pole ju teada, kas meiega liitub värvikeeraja, toimetaja abi, uus režissöör või hoopis öövalvur, kes hoiab kogu seltskonda pidevalt ärkvel,» teatab Piret õnnerohkest uudisest. «Eks aeg annab arutust ja küll me midagi välja mõtleme.»

2020. aasta augusti lõpus sündis Pireti ja Egerti perre esimene laps. Paarile sündis tütar, kes sai endale nimeks Milli. «Milli Milder,» kirjutas Piret oma Instagrami postituse pealkirjas ja jagas eriti armsaid hetki. Esimesel pildil on näha, et Milli on asetatud klaveri peale ning teisel pildil istub muusikust isa ise klaveri taga.

«Ela, armasta, kasva,» on kirjutatud suurelt teise pildi taustal olevale raamitud plakatile.