Need 3 sodiaagimärki ei ole manipuleeritavad

Siin elus õpivad kõik ükskord, et maailmas on tohutult palju manipulatiivseid inimesi. Eriti need inimesed, kes soovivad näha teistes pigem head ning usuvad headuse kõikvägevasse jõusse, kogevad kõige valusamalt, et maises elus leidub ka üllatavalt palju kurjust. Need õppetunnid on vajalikud, et õppida vahet tegema.