Indoneesias leiti püütoni kõhust kadunud naise surnukeha

«Kui turvameeskond ja elanikud kummiistanduse ümbruse läbi otsisid, siis leiti 7 meetri pikkuse püütoni. Just seda madu kahtlustatakse naise surmas. Pärast seda, kui me ta kinni püüdsime, leidsime mao kõhust ohvri surnukeha,» ütles kohalik politseiülem AKP S Harefa uudisteleheküljele Detik. Harefa lisas, et The Guardiani ja Detiku andmetel on püüton seitsme meetri pikkune. Politseiülem kinnitas, et pärast püütoni leidmist tapeti ta järgmisel hommikul.