ARVAMUS ⟩ Katrin Pauts: mida on Marko Mihkelsoni skandaalist vaja õppida?

Tunnistan ausalt üles, et olin Marko Mihkelsoni «kahtlaste piltide» saagaga kursis juba päris ammu, kuna juhuslikult tunnen isiklikult ja kauaaegselt selle loo teist osapoolt. Sellepärast on minuni jõudnud ka rohkesti detaile, kuidas on meedia seda lugu käsitlenud, õigemini liiga pikaks ajaks käsitlemata jätnud.

Kui juba ammu enne eile lahvatanud skandaali teada sain, et mitmes lehetoimetuses on Mihkelsoni looga mingil ajal tegeletud ja need tekstid isegi valmis kirjutatud, tekkis mul suur põletav uudishimu, miks sellist infot siis ometi kinni hoitakse? Mulle, nagu paljudele teistele asjaga kursis olijatele (ja neid inimesi oli palju!), tundus ennekuulmatu, et potentsiaalselt šantažeeritav tipp-poliitik, kes väidetavalt just selle uurimise tõttu taustakontrollis põrudes ministriks ei saanud, juhib südamerahus riigikogu väliskomisjoni. Alles paar päeva tagasi kuulsin oma hämmelduse jätkuks, et Mihkelson plaanib uuesti riigikokku kandideerida nagu õige mees. Ei tema, Reformierakonna juht Kaja Kallas ega teised valitsuse liikmed näinud mingisugust probleemi.