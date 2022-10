KOSMILINE TÕEHETK ⟩ Skandaali sattunud poliitik Mihkelson jäi varjutuse hambusse

Neljapäeval lahvatas skandaal Marko Mihkelsoni käitumise ümber, mis ilmutab pedofiilia märke. Meil on alanud just varjutuste periood, mille üks funktsioone on varjatud tõe nähtavale toomine, ning Mihkelson ei jäänud sellest puutumata. Loe lähemalt nendest hämmastavatest kokkulangevustest.