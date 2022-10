Staarmeikar Katrin Sangla abielu tuntud filmimehega purunes

«Armsad sõbrad! Oleme Hindrekuga otsustanud lõpetada oma abielu ja 27 aastat kestnud kooselu,» kirjutas meigikunstnik Katrin Sangla oma Facebooki seinal.

«Tänan teid mõistva suhtumise eest mitte kommenteerida rohkem oma isiklikku elu,» lisas ta postituse lõppu.

21-aastaselt Katrin Sangla Make-up Studio rajanud meigikunstnik oli videotegija ja režissööri Hindrek Maasiku ehk Masaga koos 27 aastat.

2015. aastal võtsid Sangla ja Maasik oma abielus aja maha, mis oli meigikunstniku otsus. Maasik avaldas toona, et lõplikult nende abielu läbi ei ole. «Eks meil selline aja mahavõtmise aeg hetkel on,» ütles Masa ja lisas naljatledes, et tegemist on keskeakriisiga.

Facebookis on Sangla suhtestaatuseks märkinud, et ta on lahku läinud. Maasiku suhtestaatus Facebookis on uudise avaldamise hetkel «abielus».