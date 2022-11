Ameerikas elavasse Viktorisse armunud tervishoiutöötaja sipleb võlgades: lubas pool oma varast mulle anda...

«Meie armastus on magus ainult seetõttu, et oleme üksteise jaoks täiuslikud.» Nii kirjutas väidetavalt Ameerikas elav, ent Tartus üles kasvanud Viktor Kairele. Mesimagusat juttu uskunud Kaire kandis mehele ligi 50 000 eurot. Täna on tal mehe asemel üüratud võlad.