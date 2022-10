Ajakirjanduseetika nõunik: sellist meediakohut poleks pidanud läbi viima

«Terevisiooni» saatejuht Liisu Lass tõdeb, et lugude puhul, mis puudutavad laste ja peresuhete kajastamist ja vaidlusi laste hooldusõiguse küsimustes, on ajakirjanikud tavaliselt valvsad. «Mis nende lugude puhul on praegu sellist, mida me tegelikult ei tea?» küsib ta rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunikult Tarmu Tammerk ilt, kes vastab, et küsimusi on selles loos rohkem kui vastuseid.

«Mõnes mõttes nagu seebiooper, et kes pildistas, millises olukorras pildistas, kas need pildid olid sellised, et neid ei oleks tohtinud olla... Aga nagu me lugudest teada saame, siis uurijate arvates ei olnud need sellised pildid, mille omamise või tegemise eest oleks olnud võimalik karistada. Siis on mingid vihjed, et seda ei peeta eetiliselt korrektseks teguviisiks, aga kelle teguviisi täpsemalt silmas peetakse ja mis on nendel piltidel, jääb ebaselgeks,» arutleb Tammerk. Ta küsib, et kui sellest teemast oli ajakirjanike ringis räägitud juba mitu kuud, siis miks see just nüüd avalikkuse ette jõudis. «Mis tegi selle loo ajakriitiliseks, mina lugudest seda pilti igatahes ette ei saa,» ütleb eetikanõunik.