Vastukaja Marko Mihkelsoni skandaalile jaotub ühismeedias kahte leeri

«Marko Mihkelson tundus täitsa normaalne mees, on ikka uskumatu, et kõik kohad on täis perverte, kes usuvad, et nende teod ei tule kunagi välja,» kommenteeris keegi eile Postimehes avaldatud lugu Mihkelsonist, kes jäi vahele lapseealisest kohatute piltide tegemisega. Sass Henno tõdes kergendatult: «Lõpuks ometi see lugu väljas.»

Süütud fotod?

Ühismeedias puhkenud diskussioonis keskenduti ka fotodele. «Öelge, mehed, isad, kes pole teinud oma vastsündinud lapsest pilte, kes on endaga või emaga koos vannis, ujulas,» võttis keegi teema Facebookis üles.

«Nojah, siit järeldus – poliitik võib pildistada ainult iseennast. Ka loodust ja ilusaid objekte ei tohi enam pildistada, sest mine tea... Väikesed lapsed on aga kõige loomulikumad piltidel ja neid on tore pildistada. Aastakümneid hiljem hea lapsel vaadata, milline pätakas ta oli. Nojah, hea, et see pildiskandaal läbi sai. Ja eks ajastus oli ju loomulikult hea selle avaldamiseks,» kommenteeris keegi Mihkelsoni enda Facebooki lehe postituse alla.

Teine lisas toetuseks: «Pea vastu. Süüdistused on kapsa-udu! Artikkel oli mõttetu, arvati, et süüdi, midagi ei leitud. Mis mõte on sellist jura avaldada üldse. Ju on uudised otsa saanud. Ajakirjandusega on jama lahti, igasugust soga kirjutatakse. Aga hea, et sul kergem, keegi ei saa enam selle infoga sahkerdada ja sind kuidagi survestada.»