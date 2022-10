FOTO ⟩ USA telestaar poseeris tütrega kaamera ees liiga intiimselt?

Tõsielusaate «The Real Housewives of Beverly Hills» staar Lisa Rinna (59) on abielus näitleja Harry Hamliniga. 70-aastane Hamlin on tuntud telestaar, kes on mänginud sellistes sarjades nagu «L.A. Law», «Mad Men», «Army Wives» ja «Shameless».

Rinna ja Hamlin on abielus olnud alates 1997. aastast ning neil on kaks tütart, neist vanim kannab nime Delilah ja noorem on Amelia. Aga just Delilah, kes on sarnaselt noorema õega modell, oli koos vanematega möödunud kuul toimunud New Yorgi moenädalal.

Kuigi sündmusest on möödas peaaegu kuu aega, on just moenädalal tehtud foto hakanud ühismeedias oma elu elama, vahendab Page Six.

Nimelt on ühel fotol Hamlin koos oma 24-aastase tütre Delilah'ga eriti lähestikku. Ta käsi on ümber tütre piha, pea pööratud tütre poole ja nina hellitavalt vastu Delilah' põske.

«See pole küll viis, kuidas oma isaga poseerida,» kirjutas üks ühismeedia kasutaja, postitades foto enda kontole. «Tundub kuidagi liiga intiimne,» lisas teine ja paljude arvates on foto lausa rõve.

«See on vale», «Ei, kõige peale ei», «See on veidi rõve», «See ajab mul südame pahaks», «Nii ebamugav» – need on vaid mõned kommentaarid ühismeedias. Kellegi arvates tundub see nagu mõni stseen «Troonide mängust», mis on viide sellele, et populaarses tele- ja raamatusarjas esineb intsesti. «Tundub, et terve pere on veidi haige ja peast soe.»