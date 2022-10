KLÕPS ⟩ Muusik Stefan tegi asja ametlikuks: Vici on võetud!

Augustis avaldas paar, et lapse sünni eeldatav tähtaeg on 24. detsember, mis on ka Stefani sünnipäevaks. «Panin karbi sisse väikesed sokikesed ja rasedustesti. Ma olin ise nii õnnelik!» rääkis Victoria, kuidas lapseootusest Stefanile teatas.

«Otsustasin võtta pärast keskkooli ühe vaba aasta, et lihtsalt puhata koolist ja reisida. Läksin Tallinna-Stockholmi kruiisilaeva peale tantsima ning show-programmis on lisaks tantsijatele tavaliselt ka lauljad ja just Stefan tuli meile lauljaks. Nii me kohtusimegi. Laeva nimi oli ka veel Victoria,» avaldas naine tänavu mais Elu24-le.