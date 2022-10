«Huuled kitsad nagu tihendid?» Rämmar loosib välja paari mahlakaid mokkasid

Varasemalt on rämmari pidudesarja käigus loosi läinud tätoveeringud, auto, laevapiletid ja palju muud hullumeelset kraami. Nüüd on aga mehed andnud Halloweenile uue tähenduse ja korraldavad esmakordselt Eestis uskumatu loosi, kus õnnelik võitja saab minna tasuta huulte täitesüstile.

«Just nii! Kui sul on huuled kitsad nagu tihendid ja tahaksid ka lopsakaid ja mahlaseid mokkasid, siis asi on lihtne,» seisab postituses. Üks õnnelik loosis osaleja saabki endale uued lobedad huuled, sest rämmar loosib välja huulte täitesüsti.

«Kas see on päris?» sa küsid. Jah, see on päris!» lubatakse loosimises.