«Masterchef Eesti» finalist Tatjana võistluse suurimast väljakutsest: tunnistan, et olin endas pettunud

Oktoobri alguses jõudis Eesti telekanalitele maailmakuulsa kokandussaate «Masterchef» kodumaine versioon. Nagu ka välismaistes saadetes selgusid esimese kahe «Masterchef Eesti» osa jooksul need 12 amatöörkokka, kes said edasi finaalvõistlusele ehk sammukese lähemale tiitlivõidule ja võidusummale, milleks on 10 000 eurot. Finaalkohta sümboliseerib valge põll.

Esimesena sai valge põlle ja finaalikoha Narvast pärit Tatjana, kes veel suvel töötas riigiametnikuna. Saates selgus, et Tatjana armastab üle kõige küpsetada kooke ja pirukaid. Tema sõbrad kiidavad ta toidutegemise oskust ja ütlevad, et Tatjana juures söömine on nagu restoranis käik – elamus on tagatud.