VIDEOINTERVJUU ⟩ Karl-Erik Taukar saate võitnud Hambahaldjast: oleks pidanud esmamuljet usaldama

Karl-Erik tõdeb, et mõtles selles olukorras üle ja oleks pidanud usaldama oma esmamuljet. «Kui ta salmiga sisse tuli, siis oli tegelikult lõbus,» ütleb ta naerdes ja lisab, et tegemist oli täieliku pokkerinäoga. «Ma kujutan ette, et ta oleks väga hea pokkerimängija,» muigab ta taas.