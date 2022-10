FOTO ⟩ Lugeja küsib: kuidas on selline auto numbrimärk Eestis lubatud?

Anonüümne kasutaja saatis Limon.ee toimetusele foto autost, mille numbrimärk on MOCKBA9. Lugejale jäi arusaamatuks, kuidas on praegust olukorda maailmas arvesse võttes selline numbrimärk üldse lubatud.

Erki Varma transpordiameti kommunikatsiooni- ja turundusosakonnast täpsustas Limonile, et tegu on eritellimusel valminud numbrimärgiga.

«Eritellimusel valmistataval registreerimismärgil on suurim lubatud tähtede ja numbrite arv 9, kusjuures vähemalt üks sümbolitest peab olema number ja asuma tähe või tähtede järel. Numbrite ja tähtede kombinatsiooni asetus ei tohi olla vahelduv, vaid peab olema järjestikune. Registreerimisnumber üksikkorras ja eritellimusel valmistataval registreerimismärgil ei tohi olla eksitav ega vastuolus heade kommetega,» selgitas Varma.

Auto, mille numbrimärgiks on MOCKBA9.

Eritellimusel valmistatava numbrimärgi väljastamise riigilõiv on 1350 eurot. Transpordiameti kodulehel selgub, et enne tellimist peab kontrollima, et sama tunnusega registreerimismärki ei oleks väljastatud ühelegi teisele registris olevale sõidukile. Lisaks peab eritellimusel valmistatud numbrimärk vastama headele kommetele ning ei tohi olla eksitav.