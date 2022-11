FOTO ⟩ «Kui pole mune, siis pole mune.» Tartu rehvifirma reklaam paneb kukalt kratsima

«Kliitorirehvid.ee koduleht on tegemisel. Hetkel toimub ühiskonnale visiooni nime tutvustamine.» Just nõnda tutvustatakse üsna julge nimetusega veebilehte Tartu rehvifirma AT Nobe kodulehel. Lähemal uurimisel selgub, et AT Nobe kodulehelt leiab tõepoolest märke kliitorirehvid.ee-st, kuid väga palju lisainfot lehel ei ole.