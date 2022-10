«Südamesoov» täidab surmasuust pääsenud naise perekonna unistuse

Kanal 2 saade «Südamesoov» läheb sel korral külla Võrumaal elavale Janele , kes on pääsenud surmasuust, sattunud elu hammasrataste vahele ning suutnud omal jõul raskustest välja ronida.

Karm minevik on õpetanud pingutama ning nüüd on tema suurim soov pakkuda oma lastele paremaid elutingimusi ja kindlustada nende tulevik.

Traagiline pöördepunkt

Kui Jane lapsena koolist tulles bussi ootas, saabus tema elus traagiline pöördepunkt. Matustelt naasnud orkestri buss sõitis vaevalt üheksa-aastasele tüdrukutirtsule otsa ja lohistas teda meetreid maanteed mööda kaasa. Napilt eluga pääsenuna tuli Janel õppida uuesti rääkima ja kõndima. See vajutas aga pitseri kogu tema ülejäänud elule.

Täiskasvanuna on ta andnud endast kõik, et lapsed tema vigu ei kordaks. Jane ja tema abikaasa pingutused parema elu nimel ei ole jäänud märkamata kohalikule kogukonnale. Nii kirjutaski nende hea sõber, Antsla koguduse pastor Peeter Lemats «Südamesoovile», et Jane rüblikueas pojad Tõnu ja Ilmar saaksid endale õppimiseks ja toimetamiseks paremad tingimused.