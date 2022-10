ARMAS KLÕPS ⟩ «Hip-hip-hurraa minu kallitele meestele!» Uudisteankur Ingrid Teesalu sulatab beebipildiga südameid

«Ootasime poja tulekut väga ja nüüd, mil ta on siin, on raske elu kuidagi teisiti ette kujutada,» õhkas tänavu aprilli lõpus äsja emaks saanud Ingrid Teesalu.

Poisslaps sai nimeks Leon. «Sama nimi, mis me seitse-kaheksa kuud tagasi talle valisime. Vaatasime otsa ja see talle täiesti sobis,» rääkis naine Elu24-le.

Lapseootusest teatas Teesalu möödunud aasta detsembris. Kuu hiljem avaldas ta Kristiina Heinmetsa taskuhäälingus «Eesti naine», et perre on oodata pisipoega.

«Ausalt öeldes väikestest poistest ei tea ma midagi. Et kuidas nendega mängida ja mis neile meeldib. Mul on nii palju küsimusi, et kuidas ühte poissi kasvatada,» tunnistas ta. «See saab olema üks väga põnev teekond!» nentis Teesalu.