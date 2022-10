Postitantsu maailmameistrivõistlustel osalev eestlanna: see ei ole mingi posti ümber aelemine

«Väiksena juba ronisin postide ja puude otsa,» meenutas 28-aastane Eliise. Huvi postitantsu vastu sai alguse aga hoopis jõusaalist. «Läksin jõusaali ja nägin, et selline trenn. Tellisin toru koju ja keerutasin seal otsas.» Mõni aeg hiljem liitus ta postitantsutrenniga. «Siis sain aru, et need postid keerlevad ka – vot siis läks asi põnevaks. Täitsa uus maailm avanes.»

Sport, mitte ümber posti aelemine

Eliise ei salga, et postitantsu seostatakse tihtilugu striptiisiga. «Keegi otseselt midagi halvasti ei ole öelnud, aga mehe vanaema, kui teada sai, et ma postitantsuga tegelen, oli päris šokeeritud. Ütles, et issand, sa oled strippari endale naiseks võtnud.»

Naise sõnul on ta nüüd tema üle siiski väga uhke. «Kui ta nägi neid videoid ja võistlusi... mõistis, et see on sport, ütles, et ma olen nii tubli ja painduv.» Eliise eesmärk ongi laiemale publikule tõestada, et postitants on sport, mitte lihtsalt ümber posti aelemine. «See ajab vormi ja annab enesekindlust, hea tunde. See on korralik koormus.»