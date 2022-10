SEKSITOIMIKUD ⟩ Regulaarselt prostituute külastav Eesti pensionär: 50 aastat noorema Svetaga hullasin kolm tundi

«Täna Marinaga, täna Marinaga, täna Marinaga, täna Marinaga... Näed, et tihti. [...] Siin me 50 aastat noorema Svetaga hullasime kolm tundi,» loeb 74-aastane Eesti pensionär Henno (nimi muudetud) oma päevikust, kuhu ta märgib enda seksiteenuse oste. Henno on prostituutide püsiklient ja üks umbes 100 000 Eesti mehest, kes on vähemalt korra elus seksiteenust ostnud.