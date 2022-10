ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Mart Helme näide – kui kerkiv tainas hakkab «rahu eest» võitlema

Kui Mart Helme seletas, et EKRE ei poolda Ukrainat ega Venemaad, vaid rahu, ei aimanud ta ilmselt ka ise täies ulatuses, kui loll tema avaldus on. Edasise eest palun tulihingelistelt EKRE toetajatelt juba ette andeks, kuna vastavalt Helme avaldusele alljärgnev jutt rahulik küll ei tule. Ja väga ei kujuta ka ette, kes võiks reageerida «rahulikult», kui üks kodumaine tipp-poliitik massimõrvu õigustama kukub. Teie lemmik, austatud EKRE valijad, on sajaga üle piiri kihutanud. Rahu hinnaks oleks vaid okupeeritud territooriumite loovutamine ning võimalus Venemaal uut relvastust toota. Nii tuleks «rahuga» ära hoitud kahjud hullude intressidega tagasi.

Helme – täielik nõukogude taat

Seda, et alatasa lollusi jahvatav Mart Helme pidas laulvat revolutsiooni massipsühhoosiks, me juba teame. No muidugi, nagu nüüd tuli välja, pooldab ta rahu, mitte kusagil platsil jauramist.

Ma olen täiesti veendunud, et Helme pidaski Nõukogudemaad rahu kantsiks ning kõõksuvaid häälitsusi kuuldavale toovat Brežnevit rahu apostliks.