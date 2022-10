ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: kuidas kliimasoojenemine "rohelised" peast täiesti seebiks on ajanud

Aga ähvardada uljad pioneerid mõistavad ning uusi totrusi toime panna samuti. Kohe pärast lendavat suppi tegi "Just Stop Oil" teatavaks, et peagi mäkerdatakse ära mõni teine maal ja seda kõike jätkatakse niikaua, kuni nende tõstatatud teemad piisavalt "tähelepanu on saanud".

Tehtud-mõeldud!

Tehtud-mõeldud, sest nüüd pildusid võitlustuhinas noorukid ühes Potsdami muuseumis Monet' maalile „Les Meules“ kartuliputru. Laul muidugi oli sama: "toomaks tähelepanu kliimaga seotud problemaatikale."

Ma tõesti ei kujuta ette, kui suur peab olema vaakum inimese peas, kui ta hakkab tõsimeelselt arutlema võimaluse üle, et maailma parandamise nutikaimaks viisiks on inimkonna klassika hävitamine või soperdamine.

Saate pihta? Tüübid plätserdavad klassiku pildi kartulipudruga kokku ning seletavad: „Inimesed nälgivad, inimesed külmetavad, inimesed surevad." Täpselt sihukene lause oli.

Kartulipudru tuimalt ära viskamine aitab näljahädalisi muidugi kõvasti. Vähe sellest, et vandaalitsetakse kunsti kallal, propageerivad nad ühe hoobiga ka toiduraiskamist. See on ikka hullult silmakirjalik ja nõme.

