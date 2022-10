MEEMIMÖLL ⟩ Hakklihakaste või pannakad? Jüri Ratase toidupildist on saanud tõeline hitt

Poliitik Jüri Ratas jagas kolmapäeval Facebookis lookas toidulaua taga klõpsatud fotot, mille juures andis teada, et riigikogus oli teisipäevasel istungil arutluse all Keskerakonna fraktsiooni ettepanek langetada toiduainete käibemaksumäära.

Postitatud foto on aga ühismeedias viraalseks läinud ja sellest on saanud kõnekas meem. «Äkki tal on influencer PR collab (suunamudijana koostöö – toim) Veskimati, Alma ja Mo Saaremaaga,» spekuleerib üks Twitteris.