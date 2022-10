65 abieluaasta saladus: kooselu vajab hoolt nagu väike taimeke

Endel oli just naasnud Siberist, kuhu ta oli läinud 17-aastaselt ja kus veetis seitse aastat. Abieluettepaneku tegi Endel üsna pea pärast esimest kohtumist Imbiga, veebruaris 1957. Imbi sõnul tuli ettepanek nagu välk selgest taevast – kohtingut või midagi sellist sellele ei eelnenudki. «Mäletan, et koju tulles rääkisin emale, et näe, tehti ettepanek. Aga see võttis natuke aega, et kõike seedida ja ära mõelda.»

Endel tunnistas, et tema ei-sõna ei kartnud, vaid võttis seda kõike väga loomulikult. Abieluni jõudsid nad 9. mail Kadriorus, pulmapidu oli augustikuu lõpus. Ettepanekule järgnenud ajal hakkasid nad lõpuks ka koos väljas käima. «Jalutasime kõik prügimäed läbi,» meenutas Imbi.

Imbi võttis tollest ajast endaga kaasa tarkuse, mida jagas talle pastor: abielu on kui väike taimeke, mis kasvab, aga selle eest tuleb hoolitseda. «Ja väga hoolega hoolitseda – küll teda tuleb kasta, väetada, rääkida ja ta kasvab. Nüüd on näha, et meil on ta kasvanud 65 aastat.»

Imbil ja Endlil on kaks poega, kellel mõlemal on kolm last. Nüüd on neil ka 11 lapselapselast. Esimene poeg sündis siis, kui nad elasid veel üheksaruutmeetrises korteris koos Imbi emaga. «Ema magas köögis, sest tal ei olnud muud kohta.»

Abieluaastad ei ole Imbi kinnitusel olnud vaid lust ja lillepidu. «Eks on olnud nii ja naa. Siiski erimeelsusi on, aga siis lepime. Aga me oleme mõlemad ses suhtes rahulikud. Üks vaikib, kui teine räägib. Endel on üldse suur vaikija. Eks ma teda vahest närvi ajan, aga samas võtab ta kõike rahulikult ja rahustab mind ka maha.»