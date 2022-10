LIIGA HEA, ET OLLA TÕSI ⟩ Facebookist küttepuid soetanud tallinlane sai tünga: rääkisin tuttavatele ka, et hea hinnaga puud talveks

Külm talv on ees ja kütteperiood on koputanud majaomanike uksele, mis tähendab, et talvekülmaks tuleb varuda piisavalt küttematerjali. Seda plaanis teha ka Tallinnas elav perekond, kes otsis Facebooki müügikeskkonnast Marketplace hea hinnaga küttepuid. «Leidsin, et üks müüja müüb hinnaga 50 eurot ruum kuivatatud pööki ja tamme,» sõnas Elu24-le tallinlanna, kes oli seda nähes rõõmust lakke hüppamas. Korraks tundus talle see leid kui jackpot, mis tegi päeva palju rõõmsamaks, kuid tegelikkus oli hoopis teine.

Facebookist leitud postituses seisis, et puud asuvad Harjumaal, mis oleks lahendanud perekonnale peavalu tekitanud transpordiprobleemi. Peale müüjaga ühendust võtmist tuli välja, et too asub hoopiski Tartumaal. «See 50 eurot ruum on ikka väga hea ja odav hind, sest Lõuna-Eestis müüvad kuskil 100–120 eurot ruum. Mõtlesin, et läheme siis ise kohale ja mis seal ikka, see on tõesti väga hea hind,» meenutab pereema.