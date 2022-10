PULMAFOTOD ⟩ Juba kohtumise päeval kihlunud Triin Lellep abiellus: kui oleksin saanud, oleks abiellunud esimesel päeval

Lellep avaldab Elu24-le, et abielu tehti ametlikuks septembri keskel, kuid tähistama hakkab paar seda teisel, enda jaoks tähtsal päeval. «Seda ma kellelegi rääkinud ei ole, aga meie pulmasõrmuste sisse on kirjutatud kuupäev 14. juuni. Mida see tähendab? See on sellepärast, et kuna me tegime selle otsuse esimesel päeval, kui me kohtusime, siis see jäigi meie jaoks kõige olulisemaks päevaks,» selgitab laulja.