«Täistund» tutvustab tänapäeva koolielu ja sotsiaalmeedia varjatud külgi

Lihtlabased pilditöötlusfiltrid on lühikese ajaga arenenud väga kvaliteetseteks tööriistadeks, mille abil on võimalik oma välimust ideaalilähedaseks muuta. Sotsiaalmeedias tehislikult loodud uued ja täiesti ebarealistlikud ilustandardid on otseses seoses kasutajate vaimse tervise halvenemise, kehakuvandi muutumise ja toitumishärete kasvuga. Eeva Esse-Sõõrumaa kohtub tuntud Eesti sisuloojatega, kelle sõnul on säärane piltide moonutamine massiline tegevus.