10 KURITEOEPISOODI ⟩ Mudelautode kogujast seksuaalkiskjaks. «Lubasin emale, et kui vabanen, hakkan korralikuks!»

Andro Koppel on süüdistatav seksuaalkuritegudes

Kui varem oli 40-aastase Andro Koppeli huviks mudelautode kogumine, siis tänaseks on temast saanud seksuaalkiskja, kes istub vahi all seksuaalkuritegude eest. Mehel on olnud kokku kümme kuriteoepisoodi alaealistega. «Kui ma peaksin vabanema, siis enam ma selliseid tegusid toime ei pane,» ütleb eelistungi ajal Koppel, kes lükkas enne istungi algust käe püksi.