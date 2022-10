52-aastane stilist ja modell Jana Hallas avaldab enda hea vormi saladuse

Eesti moe suursündmusel Tallinn Fashion Week astus poodiumile ka Jana Hallas . 52-aastane Hallas oli Kriss Sooniku moesõu pesumodell. Hallas avaldas «Ringvaate» saates, et idee tuli pesudisainerilt endalt.

«Mina olen jälle otsustanud, et kuna ma olen elu aeg hästi palju ei-sid öelnud, et ma ei ütle enam ei, et võtan sellise väljakutse vastu ja siis ütlesin jah sellele,» avaldas Hallas saates.