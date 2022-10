PÕLV TUKSIS ⟩ Tantsutäht villemdrillem läheb saatest vigastuspausile

Vigastuspaus on hädavajalik. «Viimases saates esimest trikki sooritades suutsin Greta enda käte vahelt liiga kiirelt maha libistada ning seetõttu maandus ta mu varasemalt opereeritud põlvele. Põlvest käis läbi raksatus ja valu tõttu lõi silmist tuld. Esmaspäeva hommikul oma raviarsti dr Rahuga nõu pidades jõudsin järeldusele, et saates jätkamiseks mingigi võimaluse püsimise nimel ei tohi ma sel nädalal jalale intensiivset treeningkoormust anda,» räägib villemdrillem.

«Reedel on uus põlveuuring ja esmaspäevaks saab selgeks, kas mul on võimalik saates jätkata. Hoiame positiivset meelt ning ehk on taastumine kiire, võtame päeva korraga. Tänan väga Confidot ja Ortopeedia Arste ülikiire ja professionaalse tegutsemise eest. Soovin väga edasi tantsida, kuna just nüüd tundsin, et sain õige hoo sisse,» kirjeldab villemdrillem olukorda.