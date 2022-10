RAHVA LEMMIK ⟩ Eesti sumokangelane Baruto on saanud endale Aasias väärika mantlipärija

Kui Marie enda õpetajatele teatas, et jätab 11. klassi pooleli ja kolib 17-aastasena teisele poole maakera, keelitati neiut, et jääb oma otsust kahetsema. Marie lubas, et kunagi saavad nad tema kohta Postimehest lugeda. Nüüd, aastaid hiljem, ei ole ta enda otsust pidanud kahetsema, sest tänaseks on ta jõudnud oma valitud alal ehk taipoksis Kagu-Aasias hinnatud tegijate hulka.