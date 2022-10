Desiree Mumm kommenteeris Pärnu peksujuhtumeid: üle 8000 ähvardava kommentaari – see pole lahendus

«Kiusajad on tavaliselt ise katkised ja tihti ka keerulise taustaga inimesed. Nende halvale käitumisele ei pane puntki neid omakorda vägivallaga ähvardamine või reaalselt ära tagumine, mis nende vägivallatsejate Instagrami kommentaarides praegu on. Üle 8000 kommentaari ähvardustega need tüdrukud ära tappa – see pole lahendus. See ei pane punkti probleemitsüklile.»

Desiree lisas, et nõustub sellega, et vägivaldsetele tüdrukutele tuleb määrata karmim võimalik karistus: «Ja nad tuleb võtta halastamatult vastutusele!»

«Mul on teie pärast piinlik. Mul on kahju, et olete otsustanud korrata mustreid, mitte neid murda.» – Desiree Mumm

«Ma ei tea, kas teie teate, aga kõige karmim karistus on päris häbi ja kahetsus, need asjad eeldavad muidugi empaatiat, mille olemasolu nende jõhkardite puhul mina kommenteerida ei oska. Siiski on sellist tüüpi kiusu valdavalt väga noorte inimeste seas, kelle puhul muutumine ja ümberkasvatamine on ehk veel võimalik.»

Sisulooja avaldas lootust, et asjaosalised saavad psühholoogilist abi ning kannatanu paraneb. «Vägivald ei ole lahendus. See ei ole õigustatud. Vägivallatsejad tuleb ALATI vastutusele võtta. Vägivaldsete noorte puhul on kodune keskkond ja selliste mustrite kogunemine tihti ajendiks. Ja see vägivallaga vastu õhutamine on lihtsalt sama mündi teine külg. Reaalne lahendus on tegeleda probleemidega sealt, kust need alguse saavad.»

Viimases Instagrami-loos avaldas Desiree toetust kannatanule. «Sa oled oluline ja hoitud. Mul on väga kahju, et pidid sellise jubeduse läbi elama. Kui midagigi, siis mul on hea meel, et nii paljud on sel teemal sõna võtnud. See annab lootust.»

Lõppsõnas pöördus ta ka vägivallatsejate poole: «Mul on teie pärast piinlik. Mul on kahju, et olete otsustanud korrata mustreid, mitte neid murda. Loodan, et teil on häbi. Ma loodan, et teis on kahetsus. [...] Loodan, et otsustate ka päriselt oma väga väärastunud arusaamadega tegeleda ja mitte kanda neid ühiskonda edasi.»