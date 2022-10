LAPS VÕI LAPSEVANEM? ⟩ Rahvaalgatus nõuab seadusemuudatust, mis paneb alla 14-aastased enda tegude eest vastutama

Algatus on tehtud sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu portaalis. Sihtasutus märgib Elu24-le, et veel on vara rääkida konkreetsest rahvaalgatusest ja selle sisust, sest koostaja peab sisu üle läbirääkimisi ja seda veel kohandatakse. Kuid nende arvates on rahvaalgatusel selge mõju nii kohalikul kui ka riigitasandil. «Algatus on veel ühisloome faasis ehk see ei kogu veel allkirju ning hetkel on veel algatajal võimalik seda muuta,» lisavad nad.