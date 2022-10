«Villaga» liitunud kaunitar ajas juba paarid omavahel tülli

21-aastane Maarja Rikkand on pärit Tallinnast, kuid ütleb, et Tõrva on talle väga südamelähedane. Kui naine peaks enda lapsepõlve defineerima ühe looga, oleks selleks tema sõnul PS Troika pala «Kui meri oleks õlu».

Neiu koges esimest korda armastust 14-aastaselt, kui algas poolteist aastat kestnud suhe. Kahjuks lõppes tema esimene armastuslugu kurvalt, kui ta 8. märtsil Pirita velodroomil maha jäeti. «Jah, ma olen naine, kes on naistepäeval maha jäetud, peaaegu suisa kaks korda kusjuures. Esimese asjana helistasin nuttes ja karjudes emmele muidugi,» tunnistab Maarja.

Kui Maarjale öeldakse «ma armastan sind», siis tavaliselt vastab ta: «Ähh, mina armastan sind ka!» või «Mhh, nii armas, aitäh sulle!»

Maarja Rikkand Foto: Villa TV

Maarja kardab meeletult putukaid ja linde, kuid suve ja sooja merevett armastab ta väga. «Ma elaksin vist vees, kui see võimalik oleks.» Kuigi õlu meeldib paljudele, siis Maarja ei salli seda silmaotsastki. Tema külmkapis peavad alati olema hoopis kodujuust ja suhkruvaba Red Bull.

«Usalda, aga mitte kõiki» on Maarja motoks. «On inimesi, kes tahavad sinu usaldust iseenda tõstmiseks kasutada. Siis pigem tunne neile kaasa ja mõtle, kui katki nemad veel olema peavad.»

Maarja sõnul juhtub kõik põhjusega. «Mõned juhtunud asjad on elu poolt ette määratud. Kindlasti on neid raskeid asju, mida ma ei sooviks enam läbi elada, aga tean, et neid hetki tuleb elus veel palju. Pigem elan need läbi ning saan selle kaudu eneseteadlikumaks.»

Küsimus tuleviku kohta, millele Maarja väga vastust tahaks, on: «Kas mina 80-aastasena saan oma elu kohta öelda, et ma elasin ägedat elu?»

Neiu sõnul on tema selle aasta tipphetk olnud «Villa» saates osalemine ja lahedad peikad. Kuidas tal siis peikadega minema hakkab? Esimesel kohtingul Roviniga selgus, et naine on hoopis Antoniost rohkem huvitatud. See aga noormehe kaaslasele Dianale nii meeltmööda ei olnud.