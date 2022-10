VIDEO ⟩ «Ta oli absoluutselt kõikide poiste lemmik!» Jaagup Tuisk avaldas enda lapsepõlveiidoliga muusikavideo

Jaagup Tuisk ja Eda-Ines Etti Foto: Kateriine Krigul

Kuna lugu ise on edgy, oli loogiline samm võtta ühendust vendadega Eskobros, kes praegu õpivad Inglismaal filmindust.

Nime Eskobros all töötavad kaksikutest filmitegijad Romet ja Raul Esko (22). Nende dünaamiline filmikeel ei ole külmaks jätnud kedagi, kes on nende loomingut nägema juhtunud. Lisaks täispikkadele filmidele on nad teinud muusikavideosid Helezale, nublule, pitsale ja paljudele teistele artistidele.

«Eskodega oleme sõbrad juba mõnda aega, kuna olen ise suur filmimaailma ja filminduse friik, siis nendega on äge alati sellest maailmast rääkida,» jagas Jaagup, kes on juba pikalt tahtnud Eskodega mingit koostööprojekti teha ning selle looga see võimalus tekkiski.

Eskobrod Jaagup Tuisu ja Eda-Ines Etti loo «Tuhk ja Tolm» muusikavideo võtetel. Foto: Kateriine Krigul

«Eskode puhul olen alati hinnanud nende kastist-välja-mõtlemist ja ägedat käekirja, mida siin videos ka kindlasti näha saab,» lubab Jaagup.

Laulja on produktsiooni poolt alati fännanud ning ka seekord mõeldi muusikavideo süžee välja üheskoos. «Üldiselt olen enda projektide osas tohutu kontrollifriik ja tõenäoliselt üks tüütumaid kliente näiteks monteerimise osas, kes Eskodel olnud on, aga usun, et lõpptulemus oli seda väärt!» rõõmustab Jaagup.