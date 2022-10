Emmyga pärjatud koomik Leslie Jordan hukkus autoõnnetuses

2006. aastal Emmy auhinnaga pärjatud näitleja Leslie Jordan suri esmaspäeva hommikul, 24. oktoobril autoõnnetuse tagajärjel, vahendab Variety . Jordan sõitis oma autoga Hollywoodis vastu maja. Arvatakse, et õnnetuse põhjuseks oli terviserike.

Tema enim tuntud filmiroll on 2011. aasta filmis «The Help», kus peaosi kehastasid Viola Davis, Emma Stone ja Octavia Spencer.

Alles hiljuti, 2020. aastal muutus Jordan viraalseks Instagramis, kus ta sai endale miljoneid jälgijaid. Algul vaid 80 000 fänniga kontol on tänaseks ligi 6 miljonit jälgijat. Ta postitas koroonapandeemia ajal humoorikaid videoid, mida miljonid armastasid.

Usklikus peres üles kasvanud Jordan võitles teismelisena oma usu ja seksuaalse orientatsiooniga, vahendab The Guardian . 14-aastaselt tuli ta koolis kapist välja ja võttis esimese lonksu alkoholi. Kolm aastat hiljem pööras ta usule selja.

Aastaid alkoholi- ning narkosõltuvuse all vaevelnud Jordan avaldas 2010. aastal, et ta oli selleks ajaks kaine olnud juba 13 aastat.

Ta ei abiellunud kordagi ja 2021. aastal avaldas Jordan, et ta ei ole kordagi isegi kohtingul käinud. «Ma olen täiesti rahul sellega, et olen vallaline. Olen oma eluga rahul. Vannun jumala nimel, et ma pole isegi kordagi kohtingul käinud.»