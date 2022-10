ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: vene kollektiiv – ahvikari Mowgli raamatust, kes end karjudes kiidab, aga millegagi hakkama ei saa

Vene päritolu sotsioloog Matvei Malõi väidab oma teoses «Kuidas teha Venemaast normaalne riik», et Venemaa üks suuremaid hädasid on eraomandi puudumine euroopalikus mõistes.

Sealt sünnib hunnik kadedust ja viha teiste riikide (või inimeste) vastu, kus elatakse enamvähem hästi. See tundub ebaõiglane. Miks neil on, aga meil pole? Ilmselgelt on nad fašistid, kes on oma varanduse ja heaolu kokku röövinud, kindlasti käib see mingil kummalisel kombel Venemaa arvelt.

Küsimused «ebaõigluse» kohta

Tüüpiline suuršovinistist vene kodanik on kindel, et Venemaa roll maailmas on esimene, esmatähtis ning peamine.

Miks Ukrainlased Venemaad ei salli? Kuidas nii võib? Venelased on kõigile väga palju head teinud, kogu maailma eest kannatanud, fašistid mättasse löönud, planeedile vabaduse toonud ja vastutasuks neid ei mõisteta?

Hea on siis, kui kõik on vaesed nagu Venemaa. Kui naabril on rohkem, tuleb talt ära võtta ning tare põlema pista.

Tähendab – vähe sai lääs peksa, tuleb anda uus ja suurem kolakas, tuleb taguda nii kaua, kuni kahtlejad nõretavad armastusest Venemaa vastu.