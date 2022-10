Jüri Ratas ruttas treeningsaali asemel hoopis Horvaatiasse: loomulikult siis trenne ei ole

Elu24 sai Jüri Ratasega ühendust telefoni teel, kui tantsusaate üks favoriite tõepoolest Tallinna lennujaamas viibis. «Lendan Horvaatiasse, kus kohtuvad Ukraina ja Horvaatia spiikri kutsel spiikrid, et arutada Krimmi platvormi formaadis Ukraina toetamist, Krimmi annekteerimise mittetunnustamist ja et vahetada informatsiooni,» sõnas Ratas, kellele ei ole see sellel nädalal sugugi ainuke töölähetus.